В мережу інтернет потрапило відео, де співробітниця відділу моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної поліції Луцька Тетяна Хилюк засвітилася з «віялом» купюр у руках.

На відео дівчина старанно перераховує гроші, складає їх віялом і позує на камеру. Передає Politeka.net з посиланням на ефір телеканалу "Аверс".

На зйомці видно, що патрульна відрахувала з пачки грошей 6 тисяч гривень. Голос за кадром задав їй питання, «чи все пройде як вони домовлялися?», на що дівчина відповіла «так».

Журналісти телеканалу посилаючись на власні джерела зазначили, що в руках Тетяни гроші, які патрульні "заробили" на протязі зміни.

У сюжеті показано також резонансну заяву одного з патрульних, який представився поліцейським з Волині і розповів, що начальник поліції вимагає, щоб патрульні щомісяця платили йому гроші.

"Начальник Волинської поліції Клутень особисто з мене вимагав велику суму грошей — носити щомісяця 200 доларів США. А якщо я не зможу впоратися зі своїми обов'язками, щоб йшов шукати іншу роботу", - сказав чоловік на відео.

Раніше повідомлялось, що у місті Вишневе Київської області колишній поліцейський відкрив вогонь по перехожим.

Як повідомляє Politeka.net, подробиці інциденту опублікувала прес-служба поліції Київської області.

В ніч на 1 червня жителі міста повідомили про постріли на вулиці. За даними правоохоронців, нетверезий водій посварився з кількома людьми з-за паркування свого автомобіля. Після зауваження чоловік почав вести себе агресивно, а потім дістав пістолет почали палити по опонентам.

Наряд патрульної поліції прибув на місце події і затримав стрілка. Чоловік сам віддав правоохоронцям пристрій для стрільби гумовими кулями - його відправили на експертизу. Постраждалим викликали "швидку допомогу" і доставили в лікарню. Експерти встановлять, наскільки тяжкі ушкодження вони отримали.

Нагадаємо, відкрили стрілянину в центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

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