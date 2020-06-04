Співачка Анастасія Приходько висловилася про відносини між Україною і Росією
Своїм баченням ситуації вона поділилася з Сергій Руденко у програмі "Досьє".
За її словами, на даний момент, згідно з РФ вже розірвані.
"Ми з нею вже попрощалися. Це вона приклеїлася до дупі, і я не знаю, що з нею робити", - зазначила співачка.
Вона вважає, що таким чином Росія намагається врятуватися, відібравши наші землі.
ПриватБанк раптово залишив українців без грошей, кредитний ліміт урізують: що сталося
«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців
Молода Таїсія Повалій показала себе після "пластики", не стрималася навіть невістка: "Свекруха як завжди..."
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
"Тому що вони не розуміють, що вони ніхто. Вони розуміють, що без українських земель вони ніхто, тому так і вчепилися, тому і хочуть забрати ці землі. Я, коли починаю про це думати, зіставляти певні факти, я розумію, що вони так підкріплюють Білорусь чи Казахстан, та це ж людина з радянських часів, я розумію, як він прагне той Радянський Союз відновити. Це якесь божевілля. Але я розумію, що якщо б вони вже відстали від нас, я уявляю, як би ми розцвітали!", - заявила співачка.
Раніше російський письменник, філолог, публіцист Захар Прилепін, який воював за терористичну "ДНР", вважає, що Крим дістався Україні випадково.
"Там в основному живе російське населення, яке дійсно бажає повернутися в Росію. І чим би не керувався Путін — в даному випадку дійсно, за фактом, має місце братська захист російського населення, скільки б ви не ставили ці слова в лапки", - заявив терорист.
А ось злочину РФ в Україні він виправдав з легкістю:
"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.
Нагадаємо, США запропонували Україні план з повернення Донбасу.
Як повідомляла Politeka, Крим спіткала катастрофа, від глибоких водойм майже нічого не залишилося.
Також Politeka писала, що Росія готується до нової агресії проти України через Криму: "В середині літа...".