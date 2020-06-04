Співачка Анастасія Приходько висловилася про відносини між Україною і Росією

Своїм баченням ситуації вона поділилася з Сергій Руденко у програмі "Досьє".



За її словами, на даний момент, згідно з РФ вже розірвані.

"Ми з нею вже попрощалися. Це вона приклеїлася до дупі, і я не знаю, що з нею робити", - зазначила співачка.

Вона вважає, що таким чином Росія намагається врятуватися, відібравши наші землі.

"Тому що вони не розуміють, що вони ніхто. Вони розуміють, що без українських земель вони ніхто, тому так і вчепилися, тому і хочуть забрати ці землі. Я, коли починаю про це думати, зіставляти певні факти, я розумію, що вони так підкріплюють Білорусь чи Казахстан, та це ж людина з радянських часів, я розумію, як він прагне той Радянський Союз відновити. Це якесь божевілля. Але я розумію, що якщо б вони вже відстали від нас, я уявляю, як би ми розцвітали!", - заявила співачка.

Раніше російський письменник, філолог, публіцист Захар Прилепін, який воював за терористичну "ДНР", вважає, що Крим дістався Україні випадково.

"Там в основному живе російське населення, яке дійсно бажає повернутися в Росію. І чим би не керувався Путін — в даному випадку дійсно, за фактом, має місце братська захист російського населення, скільки б ви не ставили ці слова в лапки", - заявив терорист.

А ось злочину РФ в Україні він виправдав з легкістю:

"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.

Нагадаємо, США запропонували Україні план з повернення Донбасу.

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