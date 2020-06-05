Напівтіньове місячне затемнення у знаку Стрільця відбудеться у п'ятницю, 5 червня 2020 року

Побачити його зможуть жителі Європи, Азії, Південної Америки, Австралії та Африки.

Затемнення почнеться близько 21:00 за київським часом і триватиме до опівночі. Максимальна фаза буде 0,57 в 22:25 за київським часом. В півтінь зануриться південний край диска Місяця. Тривалість затемнення складе 3 години 18 хвилин.

На відміну від драматичного почервоніння Місяця, що спостерігається під час повного затемнення, при полутеневом просто зменшується її світіння, а в кольорі з'являються червоно-коричневі тони. Найбільше, що можна буде побачити — невелике затінення на південній частині Місяця при максимальному затемненні. Колір Місяця близько середини затемнення може стати схожим на колір чайного настою.

Цей тип місячного затемнення може залишитися непоміченим, якщо люди не дивляться на місяць уважно. Втім, телескоп звичайно не потрібно, щоб побачити це подія.

Щоб задокументувати напівтіньове затемнення астрономи рекомендують використовувати, наприклад, встановлену на штативі дзеркальну фотокамеру з об'єктивом з фокусною відстанню не менше 200 мм або просто піднести камеру смартфона до окуляра телескопа.

Місячне затемнення 5 червня 2020: що не можна робити?

Відмовтеся від вживання алкоголю, оскільки він може підштовхувати на дії, про які будете шкодувати.

Не з'ясовуйте ні з ким стосунків, намагайтеся всіляко уникати конфлікту.

Не робіть пропозиції руки і серця, не починайте романических відносин, краще взагалі відмовитися від побачень в цей день.

Не починайте важливих справ, не підписуйте спірні контракти, не йдіть на сумнівні оборудки.

Не рекомендується гуляти допізна, проводити час в сумнівних компаніях.

Варто утриматися від необдуманих покупок, особливо дорогих.

Астрологи попереджають, що ймовірність різних видів катастроф в період впливу затемнень збільшується. В цей час можливі: ескалація конфліктів, протестів, пожежі, катастрофи в аеропортах або незвичайні метеорологічні явища. Можливі нелогічні або неправильні рішення, прийняті світовими лідерами, а також проведення виборів, які згодом принесуть втрати і розчарування.

Місячне затемнення 5 червня 2020: що можна робити?

У період повного місячного затемнення набагато легше кинути шкідливі звички, оскільки під час Повні люди добре піддаються навіюванню і гіпнозу.

Це також відмінний час відпустити ті відносини, які втратили актуальність і обтяжують вас.

Варто викинути непотрібні речі з дому і з голови.

Займіться самоаналізом, складіть план на майбутнє.

Знайдіть час для медитації і відпочинку.

Місячне затемнення 5 червня 2020: прикмети

В цей час можуть відкриватися нові грані невідомої раніше життя. Енергія місяця може підштовхнути до вирішення важливих проблем та відкрити новий шлях. Не варто ігнорувати різні знаки, вони можуть допомогти вирішити долю і визначити подальший плин життя. Варто прислухатися до внутрішнього голосу, розкривати себе, самовиражатися, тільки тоді з'явиться шанс осягнути себе і своє призначення.

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