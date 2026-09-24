У Стрию, що на Львівщині, ввели в експлуатацію тимчасове житло для вимушених переселенців — обʼєкт запрацював у межах нової державної програми. Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Безкоштовне житло для ВПО на Львівщині поповнилося новим обʼєктом — у Стрию ввели в експлуатацію тимчасове житло для вимушених переселенців. Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Житловий обʼєкт запрацював у межах нової державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона покликана забезпечити переселенців дахом над головою на безоплатній або пільговій основі, поки люди не зможуть повернутися додому чи влаштуватися на новому місці.

Львівщина залишається одним із регіонів, які прийняли найбільше вимушених переселенців. Через це обласна влада разом із громадами поступово розширює мережу місць для тимчасового проживання, пристосовуючи під житло наявні приміщення та будівлі.

Тимчасове житло у Стрию — проміжний варіант для родин, які поки не можуть повернутися додому. Такі обʼєкти дають переселенцям безпечне місце для проживання та час, щоб адаптуватися до життя в новій громаді.

Як подати заявку на отримання житла

Щоб претендувати на тимчасове житло, переселенцям передусім потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Далі слід звернутися до органу соціального захисту населення або місцевої ради за місцем фактичного проживання, написати заяву та додати документи, які підтверджують статус ВПО.

Наявність вільних місць і точні умови поселення варто уточнювати в Львівській ОВА або в уповноважених підрозділах громад. Найшвидше актуальну інформацію надають у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та територіальних центрах соціального обслуговування.

Програма тимчасового житла для переселенців на Львівщині продовжує діяти — нові обʼєкти готують і в інших громадах регіону.

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