Талановитим українцям неможливо реалізовувати себе на батьківщині
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив комік Володимир Моїсеєнко зробив в ефірі телеканалу «112 Україна».
Він згадав часи, коли дует "Кролики" лише починав свій творчий шлях: тоді їх регулярно вирізали з українських ефірів, а популярність прийшла лише після зйомок в гумористичній передачі "Аншлаг".
"Це стосується не тільки культури. Ми просто не цінуємо і не поважаємо себе. Ми не поважаємо своїх людей. Ми неправильно виховуємо своїх дітей. Ми говоримо: "Ось цього не вмієш, ти цього ніколи не навчишся". Це неправильно. У нас в країні багато агресії, тому що молоді люди не бачать перед собою перспективи. Вони не розуміють куди їм йти і навіщо вчиться. 80% дітей відповідають на питання "ким ти хочеш бути?" - чиновником. Ну куди вже далі?", - заявив комік.
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Раніше, його колега Володимир Данилець заявив, що мовне питання також розпалює ненависть серед українців.
Комік стверджує, що люди за допомогою мовних суперечок сіють ворожнечу в Україні і заробляють на простих громадянах.
"Все це штучно придумали для того, щоб у нас з вами були сварки, щоб ненавиділи один одного. А деякі хлопці на цьому ще й заробляють", - зазначив він.
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