Жителі Донбасу повинні просити про повернення в Україну, так це було у 2014 з РФ
Як передає Politeka.net, таку думку висловила українка Людмила Люняка на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо Донбас хоче назад в склад України, нехай виходять на мітинг, кличуть Україну так, як кликали Росію, нехай стають живим щитом до російських військових, як до наших в 2014 році, нехай покажуть, що ми їм потрібні, і тільки так отримають 2 пенсії і від України і від "ДНР" тобто Росії", - повідомила вона.
Крім того, жінка впевнена, що відновленням Донбасу повинна займатися Росія, так як саме вона напала на Україну.
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Раніше колишній радянський розвідник і письменник Віктор Суворов закликав і зовсім відгородиться від окупованих територій Донбасу стіною.
«Тільки стіна! Нікого в «ДНР» і «ЛНР» ви не перевиховаєте. Є речі, закладені генетично. Якщо люди так легко пішли на так званий референдум про так званої незалежності Донецької і Луганської областей, значить, стіну треба зводити вже сьогодні і відокремитися від цієї чортової ракової пухлини», – заявив він.
За його словами, за час війни Україна показала, що зможе прожити без цих регіонів, які мріють про «російською світі».
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