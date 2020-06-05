Лідер культової групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про українських гастролерів

Він вважає, що не можна звинувачувати українських артистів у тому, що вони продовжують виступати в Росії.

Про це йшлося у програмі Зе Інтерв'юер 2018 року (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я наголошую - якщо ти не порушив закон, то ти не злочинець. Ніякий закон не забороняє гастрольну діяльність в Росії. Українці, які це роблять, не порушують закон, вони не злочинці. І далі вже починається людське, включаються інші штуки", - сказав він.

За словами Хливнюка, дисидентство - це складний шлях, і політика завжди зменшує кількість глядачів у залі.

"На цей шлях дисидентства людей не можна підштовхувати, це особистий вибір кожної людини. Для когось це важливо, хтось боїться. Для когось успіх, якого вони сягали роками титанічною працею, дуже важливий, вони не готові його втратити. Чи можемо ми їх звинувачувати? Ні, ми не можемо їх звинувачувати", - вважає лідер "Бумбоксу".

Крім того, Андрій Хливнюк зізнався, що не їздить в сусідню Росію, тому що для нього є речі важливіші, ніж заробітки і слава. Долі і життя людей, і від цього неможливо абстрагуватися, покриваючись меркантильними і особистими інтересами.

Також він зазначив, що не може віддати свій паспорт в руки військовим людям, які підкоряються тим, хто стріляє по українцям.

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