Російський актор Михайло Єфремов вперше після ДТП записав звернення, яке облетіло мережу

Як повідомляє Politeka.net, російський актор Михайло Єфремов записав відеозвернення до рідних загиблого в ДТП Сергія Захарова. Ролик був опублікований на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Актор також заявив, що готовий матеріально допомогти сім'ї Захарова.

"Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю. Не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все рівно прошу, хоча знаю, що не пробачать. Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо візьмуть. І якщо зрозуміють, але, може бути, потім, що це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати", — сказав Єфремов в зверненні.

Крім того, артист також заявив, що чесно понесе покарання, і назвав скоєне "непрощенним".

"Звичайно, мені немає прощення від моєї дружини, від моїх дітей, так і від усіх тих, хто мені вірив. Взагалі не можна сідати по п'яні за кермо. Коли в результаті гине невинна людина, хороший мужик, мій ровесник, коли таке горе в його родині. Я не розумію, як далі жити. Знаю, багато хто думає, що мене як артиста будуть відмазувати... Не збираюся і не буду, та й як тут відмажешся, якщо всі все бачили, та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку", — сказав він.

Сім'я загиблого, побачивши відео з вибаченнями актора відповіла відмовою прощення. Вони відмовилися приймати вибачення і гроші від Михайла Єфремова. Про це порталу Life Shot повідомив адвокат сім'ї.

"Представники родини мають намір йти до кінця, домагаючись справедливого рішення суду. Таким чином, вибачення родиною де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з пияцтвом за кермом — це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання говорити занадто пізно, і грошову компенсацію, про яку йшла мова в ролику, ми не приймемо", - зазначив адвокат.

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