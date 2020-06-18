Сонячне затемнення, яке відбудеться 21 червня, може викликати загострення на Донбасі

Такий прогноз зробив астролог, передає «Україна».

піділлють Масла у вогонь ретроградні Меркурій і Венера. Вони будуть сприяти відновленню конфліктів, і на сході української держави знову "може стати дуже гаряче".

"Найкраще затемнення буде видно на Донбасі, бо є небезпека ескалації ситуації... А ретроградні Меркурій і Венера тільки "піділлють масла у вогонь" і будуть сприяти відновленню конфліктних ситуацій…", – сказав експерт.

Зазначимо, затемнення Сонця відбудеться в день літнього сонцестояння 21 червня (неділя). Явище почнеться в 9:40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого затемнення Сонця складе всього 38 секунд.

Астрологи називають затемнення, збігається з літнім сонцестоянням, найсильнішим, центральною подією в літньому сезоні. Життя може відчувати людей на міцність перезавантаженнями в особистому житті, фінансовій сфері, роботі. Енергія цього дня буде надзвичайно сильною.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Павло Глоба заявив, що зірки вказують на швидке завершення війни на Донбасі. Він стверджує, що військові дії в східній частині України завершаться вже в 2020 році.

У свою чергу астролог Влад Росс,який передбачив прихід до владі Володимира Зеленського, заявляв,що оскільки планети Сатурн і Плутон зійдуться в зодіакальному знаку Козерога, статус окупованих Росією Донбасу і Криму в 2020 році не зміниться.

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