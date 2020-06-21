Погода продовжить «радувати» українців регулярними зливами з грозами до середини липня

За прогнозами синоптиків Gismeteo, у найближчі тижні в Україні спека буде чергуватися з рясними опадами і грозами. При цьому в сонячні дні температура сягатиме +37 градусів. Ще однією особливістю буде те, з якою синхронністю ясні дні будуть змінюватися похмурими в різних регіонах країни.

Очікується, що в найближчі дні на Україну чекають дощі, а потім до кінця місяця в країні буде без опадів. Потім до самої середини липня погода буде без помітних стрибків температури: стовпчики термометрів будуть стабільно триматися на високих літніх температурах.

Зокрема, у Києві до 25 червня очікуються зливи і грози, а потім до кінця місяця протримається ясна погода. На початку липня дощі повернуться і затримаються до середини місяця. При цьому температура триматиметься в межах +24…+27 градусів. Найспекотнішим днем стане 7 липня (+31), після чого очікується різкий спад температури до +19.

У Львові дощова погода протримається до 26 червня. Потім місцевих жителів чекають три дні перепочинку, а після цього і до 15 липня повернутися дощі. Середня температура складе +22…+24 градуси.

В Одесі також опади триватимуть до 26 червня, а потім до середини липня дощові дні будуть чергуватися з ясними. Температура складе +24…+29 градусів.

У Дніпрі 27-30 червня температура підскочить до +30…+32 градусів, а після 1 липня спаде до +26. До середини липня опади будуть рідкісними.

У Харкові найближчі чотири дні очікуються дощі з грозами, а потім до середини липня буде панувати переважно ясна погода з рідкими дощами. Температура триматиметься в межах +25…+27 градусів.

У Чернігові дощі і грози триватимуть до 25 червня, а потім залишок місяця буде сонячним. Дощі повернуться 3 липня та протримаються до 15 липня з рідкими перервами. Середня температура складе +25…+27 градусів.

В Запоріжжі опади очікуються в найближчі чотири дні, після чого до кінця місяця буде сонячно. Перша половина липня також буде відносно сухої за винятком декількох днів. Температура коливатиметься від +24 до +35 градусів.

У Луганську ситуація з опадами буде аналогічною. Синоптики попереджають, що температура до середини липня буде досить високою з піком +37 градусів.

В Ужгороді дощові дні з мінливою хмарністю будуть змінюватися дуже дощовими, а грози стануть чергуватися зі зливами. Температура складе +23... +24 градуси.

Нагадаємо, погода знову замучить українців, синоптики попередили про подвійну загрозу.

Як повідомляла Politeka, погода розірве Україну грозами, синоптики радять готуватися до гіршого.

Також Politeka писала, що аномалія атакувала Одесу та застала зненацька українців, кадри.