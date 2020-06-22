Києвлянка вмить осиротіла в результаті страшного вибуху
Сусіди, які зібралися на місці НП на Позняках, розповіли журналістам про реакцію Насті (так звуть дівчину, яка дивом залишилася живою) на трагедію, що трапилася з її сім'єю.
"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки втратила маму, а ввечері я дізналася, що вона втратила й брата, й батька", - розповіла сусідка.
У мережі з'явилося повідомлення родича цієї дівчини.
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