Києвлянка вмить осиротіла в результаті страшного вибуху

Сусіди, які зібралися на місці НП на Позняках, розповіли журналістам про реакцію Насті (так звуть дівчину, яка дивом залишилася живою) на трагедію, що трапилася з її сім'єю.

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки втратила маму, а ввечері я дізналася, що вона втратила й брата, й батька", - розповіла сусідка.

У мережі з'явилося повідомлення родича цієї дівчини.

"Ніколи не допускав думки, що буду писати такі пости... Друзі, в нашій сім'ї сталася величезна трагедія. Всіх облетіла новина про будинок, що вибухнув на Соломії Крушиницької. Загинула моя рідна сестра Інна, племінник Женя і її чоловік Вова. Племінниця Настя дивом залишилася жива і залишилася сиротою. Слів, щоб описати горе, я не можу підібрати", - чоловік звернувся до українців за допомогою.

З'ясувалося, що Настя була у ванній в момент вибуху і встигла вибігти. Правда, звичайно, ні речей, ні документів не взяла.

Відзначимо, за станом на ранок понеділка, 22 червня, з під завалів вибуху 10-поверхівки дістали тіла трьох загиблих мешканців. Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко. Під завалами можуть перебувати ще двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, їх пошуки тривають.

Геращенко також повідомив, що секція будинку, в якому стався вибух і де перебуває 40 квартир, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться демонтувати так, щоб не обрушилася вся споруда.

У результаті НП були тимчасово відселені мешканці двох будинків - через можливість руйнування аварійних конструкцій.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоповерхівці в Дарницькому районі стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого обвалилося чотири поверхи з 5-го по 8-й включно, троє людей загинули, 23 евакуйовані, ще трьох дістали з-під завалів живими.