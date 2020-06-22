Жителі Черкас б'ють тривогу з-за навали незвичайних величезних тарганів
Про лякаючому явищі пишуть у Facebook.
Наголошується, що таргани зовсім не такі, які іноді можна зустріти в українських багатоповерхівках (маленькі і руді). Ці ж чорного кольору і величезних розмірів (від 5 сантиметрів).
При цьому днем їх, як правило, не видно, а от з приходом темряви страшні комахи з'являються на дорогах, на стінах і біля під'їздів.
Мешканка Черкас підкреслила, що кількість тарганів постійно зростає.
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У мережі припускають, що таргани могли розплодитися з-за спеки.
«Такі таргани і більше властиві південним країнам. Може вони так на клімат зреагували зростанням і такою навалою», "З вигляду схоже на жуків огидних чорних,ще й гавкаючих.Вони реально розлучаються від спеки", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше мешканці одного з багатоквартирних українських будинків створили "ферму" з розведення екзотичних комах і тарганів. Їх використовують як корм для ящірок і геконов. При цьому сусіди «екзотичних фермерів постійно скаржаться, що комахи проникають у квартири через вентиляцію.
Мешканці жому навіть пішли в поліцію і різні контролюючі інстанції. Вони вимагають закрити "тарганячу ферму" і виплатити їм моральну компенсацію.
Нагадаємо, українську лікарню окупували таргани: «Бігають табунами».
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