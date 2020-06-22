Жители Черкасс бьют тревогу из-за нашествия необычных огромных тараканов

О пугающем явлении пишут в Facebook.

Отмечается, что тараканы вовсе не такие, какие иногда можно встретить в украинских многоэтажках (маленькие и рыжие). Эти же черного цвета и огромных размеров (от 5 сантиметров).

При этом днем их, как правило, не видать, а вот с приходом темноты жуткие насекомые появляются на дорогах, на стенах и возле подъездов.

Жительница Черкасс подчеркнула, что количество тараканов постоянно растет.

В сети предполагают, что тараканы могли расплодиться из-за жары.

«Такие тараканы и больше свойственны южным странам. Может они так на климат среагировали ростом и такой навалой», "С виду похоже на жуков отвратительных черных,еще и лающих.Они реально разводятся от жары", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее жители одного из многоквартирных украинских домов создали "ферму" по разведению экзотических насекомых и тараканов. Их используют как корм для ящериц и геконов. При этом соседи «экзотических фермеров постоянно жалуются, что насекомые проникают в их квартиры через вентиляцию.

Жильцы жома даже пошли в полицию и различные контролирующие инстанции. Они требуют закрыть "тараканью ферму" и выплатить им моральную компенсацию.

Напомним, украинскую больницу оккупировали тараканы: «Бегают табунами».

Как сообщала Politeka, супермаркет оккупировали "заморские гости": "падают прямо на голову", пугающие фото.

Также Politeka писала, что мэр Черкасс собрался проучить завравшегося Зеленского: «Пусть приедет сюда».