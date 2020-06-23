Киянка попереджає українців про новий вид шахрайства, який пов'язаний з банкоматами

Так, Ніка Прохорчук поділилася інформацією про нову схему обману українців.

"Приходжу я до банкомату, вводжу пін, прошу видати мені грошей, чую як банкомат рахує купюри, а купюр немає. Стою і чешу ріпу. Набираю номер банку і тут до мене доходить, що віконце видачі готівки не так виглядає", - інформує Ніка Прохорчук.

Потім дівчина дістала свою карту, якою зачепила нібито металевий елемент, зроблений на совість: проклеєний двостороннім скотчем просто ідеально і за кольором дуже підходив.

"Схема яка у них: людина не бачить гроші, дзвонить в банк, а їй швидше за все кажуть, щоб вона підійшла до відділення і тд, людина йде, а ці мерзопакосні пад*и біжать і забирають гроші", - повідомляє українка, передає puer.net.ua

До речі, нещодавно ми писали про те, що стало відомо, що буде з банкоматами в Україні

Зокрема, у НБУ спростували інформацію про те, що в Україні планують скорочувати кількість банкоматів через постанову НБУ, яка дозволяє видавати готівку клієнтам в касах підприємств.

У Нацбанку також підкреслили, що можливість видавати готівку з кас підприємств існувала і раніше, але ці операції не були дуже зручними відображення їх у звітності. Крім цього, процедуру не могли справити через технічні можливості РРО.

Під можливістю зняти гроші в касах торгових підприємств мається на увазі те, що власник картки під час оплати покупки на касі картою автоматично отримує можливість зняти готівку. При чому ліміту на зняття державний регулятор не встановлював.

"...Це буде стимулювати їх частіше розраховуватися безготівковою формою оплати, а не знімати кошти з платіжних карток заздалегідь", - підкреслили в Нацбанку.

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