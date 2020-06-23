Актор Тарас Цимбалюк висловився про ставлення українців до конфлікту з РФ

Своїми думками він поділився в інтерв'ю з "Браузером".

За словами актора, події фільму "Чорний ворон", у якому він зіграв головну роль, мають спільне з ситуацією, яка склалася в країні.

"На жаль, люди не роблять ніяких висновків з трагічної історії, вони наступають на одні і ті ж граблі постійно продаються тощо. Це все дуже страшно, але, на жаль, не повчально", - зазначив він.

Також актор вважає, що українцям потрібно стати більш згуртованими і не треба довіряти ворогові.

"Як ця земля захищалася всі ці століття, скільки крові було пролито. І все одно ми довіряємо ворогові, робимо одні і ті ж помилки. Ще й між собою не можемо досягти ніяких поглядів однодумців, а це зсередини робить нас слабшими", – заявив Цимбалюк.

Раніше поет і телеведучий Дмитро Лазуткін заявив, що серед українців залишилося мало патріотів.

"Я не вірю людям, які люблять Україну глобально. Люблять двір, в якому ти народився, річку, в якій ти купався в дитинстві, футбольний майданчик, з якої ти пам'ятаєш запах шкільного м'яча", - сказав він.

За його словами, він часто чує на свою адресу звинувачення в тому, що нібито пише мовою окупанта. Крім того, він назвав дурницею те, що в Україні ігнорують російську поезію.

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