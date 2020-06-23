Українським школам найближчим часом не загрожує перехід на дистанційну форму навчання

Про це розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Вона зазначила, що поки МОН не планує переводити школи на нову форму навчання, проте формат їхньої роботи в новому навчальному році все-таки буде залежати від того, якою буде епідемічна ситуація в країні.

Мандзій уточнила, що рішення про те, як буде проходити навчання з 1 вересня, будуть приймати Комісія ТЕБ та НС та Головний державний санітарний лікар.

Представник МОН додала, що вже зараз розробляються нові вимоги для роботи шкіл в умовах епідемії китайського вірусу. Зокрема, будуть встановлені правила перебування учнів у школі, дезінфекції та підготовки приміщень до роботи.

Раніше ми писали про те, що після всіх розмов про можливе скасування ЗНО проведення оцінювання в Україні все-таки було погоджено на офіційному рівні.

Цю інформацію вже підтвердила в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

За її словами, держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) погодила проведення ЗНО-2020 в Україні з 25 червня до 17 липня.

Так, під час ЗНО допуск до тестування буде відбуватися згідно з рекомендаціями головного санлікаря. Тобто, абітурієнтів з температурою тіла вище 37,2 З і без маски/респіратора не допустять.

Нагадаємо, скасування ЗНО-2020: Міносвіти оприлюднило остаточний вердикт, що потрібно знати випускникам.

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