Олена Кравець з "Квартал 95" вирішила розставити всі крапки щодо свого походу в політику
Заяву з цього приводу артистка зробила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Зазначимо, останнім часом з'явилися повідомлення про те, що Олена Кравець незабаром може піти в політику. Зокрема днями одна із соціологічних служб включила Кравець в своє опитування про те, за кого кияни готові голосувати на майбутніх виборах мера.
Мабуть, на тлі частих подібних заяв артиска вирішила розповісти про все сама.
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Олена Кравець дала зрозуміти, що в майбутньому вона не планує ставати політиком, а залишиться актрисою і буде займатися творчістю.
«Ребята!) Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це от усе..) Політика мені не цікава. Точка», - написала вона.
Зазначимо, таке рішення дуже обрадувало фанатів Кравець.
«У нас не політика, а смітник))) взагалі справа - веселити народ! Правильне рішення, на відміну від деяких....», «Мудра дівчина», «Прекрасна Олена з правильними думками», «Оленка, ти супер. Ти хороший політик в "95 Кварталі"», "Оленко. Завжди був про вас хорошої думки. Ви розумниця", - пишуть в коментарях.
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