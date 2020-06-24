Олена Кравець з "Квартал 95" вирішила розставити всі крапки щодо свого походу в політику

Заяву з цього приводу артистка зробила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Зазначимо, останнім часом з'явилися повідомлення про те, що Олена Кравець незабаром може піти в політику. Зокрема днями одна із соціологічних служб включила Кравець в своє опитування про те, за кого кияни готові голосувати на майбутніх виборах мера.

Мабуть, на тлі частих подібних заяв артиска вирішила розповісти про все сама.

Олена Кравець дала зрозуміти, що в майбутньому вона не планує ставати політиком, а залишиться актрисою і буде займатися творчістю.

«Ребята!) Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це от усе..) Політика мені не цікава. Точка», - написала вона.

Зазначимо, таке рішення дуже обрадувало фанатів Кравець.

«У нас не політика, а смітник))) взагалі справа - веселити народ! Правильне рішення, на відміну від деяких....», «Мудра дівчина», «Прекрасна Олена з правильними думками», «Оленка, ти супер. Ти хороший політик в "95 Кварталі"», "Оленко. Завжди був про вас хорошої думки. Ви розумниця", - пишуть в коментарях.

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