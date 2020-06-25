Стало відомо, які українців можуть очікувати штрафи за порушення ПДР

Цю інформацію підтвердив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає РБК.

За його словами, відомство розробило законопроект, який передбачає істотне підвищення штрафів для водіїв.

Якщо сьогодні водій на автомобілі перевищив до 50 км/год, то протягом 10 днів він повинен заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год - 510 гривень.

У випадку, якщо законопроект буде схвалений Верховною Радою, водіям, перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год, доведеться сплатити 3400 гривень.

Геращенко також додав, що вже з 1 липня 2020 року в Україні будуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Більш того, МВС хоче посилити покарання для українців за "образи поліцейських". Документ розробляє сам Антон Геращенко.

Також буде посилена відповідальність для тих українців, хто застосовує газові балончики проти силовиків.

"Тобто звичайні люди можуть мати балончики як засобу самозахисту. Але коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції – це вже не мирна акція протесту", - підкреслив Геращенко і заявив, що в разі затвердження законопрокту за це порушення можна отримати реальний термін.

Раніше ми розповідали, що українців обкладуть дикими штрафами. З 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю очікують нові збільшені штрафні санкції.

Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Звернемо увагу, що крім того, у водія заберуть права на водіння транспортного засобу на цілих три роки.

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