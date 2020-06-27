У зв'язку зі стрімким зростанням зараження вірусом із Китаю президент України Володимир Зеленський зібрав розширене серекторное засідання

Крім представників правоохоронних органів і членів Кабміну, в ньому взяли участь голови ХОДА та мери міст, передає Politeka.net з посиланням на Офіс президента.

Кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків на добу порівняно з 300-400 в травні. Крім того, втричі збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, основна причина такого стану справ – нехтування правилами карантину: переповнений транспорт, ігнорування масок, недотримання соціальної дистанції.

В якості прикладу він навів Одещину, де порушення всіх перерахованих умов призвело до різкого сплеску захворюваності китайським вірусом.

Посадовець не виключив повернення більш суворих обмежень.

«Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми отримаємо ще гірший результат за два тижні», – заявив міністр, додавши, що з таким поширенням хвороби потрібно говорити про готовність лікарень не тільки другої, але й третьої хвилі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив невтішну статистику по розповсюдженню вірусу. Наразі показник захворюваності становить понад 50 чоловік на 100 000 населення, хоча ще 10 днів тому не перевищував 40. Летальність же фіксують на рівні 2,6%.

Він попросив мерів підключити всі відповідні служби і посилити контроль за дотриманням умов карантину, в тому числі у транспорті, а також допомогти навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.

Дистанційне навчання в школах не виключає і секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов. Він підкреслив, що вже сьогодні повинен бути підготовлені відповідні технічні можливості.

Як відомо, в Кабміні визначили спеціальні показники, на які орієнтуються при ослабленні або посиленні карантину: завантаженість ліжок в медустановах, динаміка захворюваності, кількість нових заражених і охоплення тестувань. Станом на 26 червня 10 областей не відповідали хоча б одному з цих критеріїв.

Раніше ми писали, що Шмигаль заговорив про повторне обмеження руху громадського транспорту.

"Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - підкреслив прем'єр-міністр. Все буде залежати від ситуації з поширенням захворювання.

Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.