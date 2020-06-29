Стали відомі нові правила самоізоляції і обсервації при перетині держкордону

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.

Нові зміни від уряду передбачають припинення самоізоляції і обсервації людини, яка прибула з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу, у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.

Такі ж правила стосуються й осіб, які перетинають КПВВ на окупованих російськими військами Донбасі і Криму.

Не підлягають самоізоляції працівники Червоного Хреста, акредитованих в Україні дипмісій, учасники ЗНО-2020 та вступних іспитів разом з одним супроводжуючим кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з зараженими китайським вірусом.

Іноземці та особи без громадянства/поліса не зможуть в'їхати на територію України. Ці зміни не стосуються іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, визнаних біженцями, або які потребують додаткового захисту.

Глава МОЗ Максим Степанов запропонував відправляти українців, які прибули з-за кордону, на самоізоляцію під контролем програми "Дія".

Якщо людина приїжджає з тимчасово окупованих територій або з-за кордону з червоної зони, то повинен встановити програму «ДІЯ вдома» і сидіти на самоізоляції. При цьому, якщо в Україні він здасть тест на ПЛР і результат виявиться негативним, то самоізоляції не буде.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у разі погіршення ситуації влада може задіяти патрулі і обмежити час роботи нічних клубів.

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