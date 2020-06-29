Українцям розповіли, що у жодному разі не можна робити

Небезпека підстерігає відпочиваючих на українських курортах Азовського моря

Користувачі соцмереж почали розміщувати фото і відео опіків, отриманих відпочиваючими після контакту з медузами підвиду корнерот.

Цей підвид є новим для даного регіону. Вони потрапили сюди з Чорного моря. Небезпечну міграцію фахівці підвищенням рівня солоності моря, і кліматичними змінами.

Нашестя небезпечних тварин фіксують в Приморському посаді, Кирилівці та Бердянську.

Корнерот – досить небезпечна медуза, яка своїми лопатями може завдати відчутної і болісний опік.

Як правило, опіки медузи-корнерота не відчуваються сильніше, ніж від кропиви, і викликають лише почервоніння і припухлість шкіри. Панікувати при цьому не слід, найчастіше опіки проходять без сліду протягом декількох годин.

Побоюватися варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, або ж у випадку, якщо опік медузи припав на слизові оболонки.

Щоб убезпечити себе потрібно дотримуватися нескладних правил:

Перш за все потрібно уникати зустрічі з медузою, в спокійному стані вона притримує свої щупальця, які насправді можуть витягатися на значну відстань.

Також краще почекати і купатися відразу після шторму, оскільки у воді можуть знаходитися обривки щупалець.

Займаючись дайвінгом, під водою краще нічого не чіпати, навіть якщо ви в рукавичках.

Якщо медуза все-таки вжалила варто пам'ятати правила першої допомоги:

медики радять у жодному разі не чіпати руками опік медузи, і не розчісувати шкіру в місці контакту;

рясно полити пошкоджену ділянку тіла морською водою (ні в якому разі не використовуйте для цього прісну воду, вона тільки активізує жалкі клітини) таким чином, якась частина токсичної речовини і залишки щупалець медуз змиються;

можна прикласти лід, щоб зменшити біль від опіку;

оперативно звернутися в будь-медпункт;

слідкуйте за серцевими ритмами і диханням постраждалих – у деяких пацієнтів можуть спостерігатися алергічні реакції і больовий шок;

потерпілому від укусу медузи рекомендується рясне питво.

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