Небезпека підстерігає відпочиваючих на українських курортах Азовського моря
Користувачі соцмереж почали розміщувати фото і відео опіків, отриманих відпочиваючими після контакту з медузами підвиду корнерот.
Цей підвид є новим для даного регіону. Вони потрапили сюди з Чорного моря. Небезпечну міграцію фахівці підвищенням рівня солоності моря, і кліматичними змінами.
Нашестя небезпечних тварин фіксують в Приморському посаді, Кирилівці та Бердянську.
Лорак вразила виглядом до та після пластики, зірку не впізнати: "Що з нею стало..."
Семенович вивалила неосяжний бюст в лазні, переплюнувши Волочкову: кадри дорослих розваг
Розкута Демі Роуз в крихітному купальнику розляглася і ледь не впустила «близнюків»: ідеальний ракурс
Зеленський терміново підняв поліцію, оголошена масштабна операція: "Всі точно будуть..."
Корнерот – досить небезпечна медуза, яка своїми лопатями може завдати відчутної і болісний опік.
Як правило, опіки медузи-корнерота не відчуваються сильніше, ніж від кропиви, і викликають лише почервоніння і припухлість шкіри. Панікувати при цьому не слід, найчастіше опіки проходять без сліду протягом декількох годин.
Побоюватися варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, або ж у випадку, якщо опік медузи припав на слизові оболонки.
Щоб убезпечити себе потрібно дотримуватися нескладних правил:
Перш за все потрібно уникати зустрічі з медузою, в спокійному стані вона притримує свої щупальця, які насправді можуть витягатися на значну відстань.
Також краще почекати і купатися відразу після шторму, оскільки у воді можуть знаходитися обривки щупалець.
Займаючись дайвінгом, під водою краще нічого не чіпати, навіть якщо ви в рукавичках.
Якщо медуза все-таки вжалила варто пам'ятати правила першої допомоги:
- медики радять у жодному разі не чіпати руками опік медузи, і не розчісувати шкіру в місці контакту;
- рясно полити пошкоджену ділянку тіла морською водою (ні в якому разі не використовуйте для цього прісну воду, вона тільки активізує жалкі клітини) таким чином, якась частина токсичної речовини і залишки щупалець медуз змиються;
- можна прикласти лід, щоб зменшити біль від опіку;
- оперативно звернутися в будь-медпункт;
- слідкуйте за серцевими ритмами і диханням постраждалих – у деяких пацієнтів можуть спостерігатися алергічні реакції і больовий шок;
- потерпілому від укусу медузи рекомендується рясне питво.
Нагадаємо, величезні комахи лякають українців: що потрібно знати про летючих монстрів.
Як повідомляла Politeka, армія комах атакує украинцев: експерти розповіли про аномальному явище.
Також Politeka писала, що небезпечних сусідів виявили біля школи під Дніпром, фото монстрів: їх популяція зростає.