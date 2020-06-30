Український лікар Євген Комаровський передбачає, що в Україні щодня від китайського вірусу заражаються 5-7 тисяч чоловік в той час, як влада повідомляє абсолютно інші цифри

Про це повідомляється на сторінці Pavlovsky News в соцмережі.

«Божевільна кількість хворих вільно переміщаються в просторі. Факт того, що ми зараз знаходимося в червоній зоні – не дивно. Взагалі-то повинні бути в чорній», – заявив Комаровський.

За словами лікаря, ще недавно у нього не було ні одного знайомого, хто хворів би вірусом.

Тепер він консультує 10 добре знайомих йому сімей з підтвердженим діагнозом.

«Люди ніфіга не бояться. Я сам в шоці. Я коли бачу ці натовпи в трамваях … Сидять, прикривши рот масками, а носи стирчать – ну не знаю. Це як одягти презерватив на голову для безпечного сексу », – емоційно заявив лікар.

Раніше ми писали, що українці, які зараз починають виходити з карантину, повинні навчитися жити з небезпечним китайським вірусом

Про це у своєму відео розповів український лікар і телеведучий Євген Комаровський, відомий також як доктор Комаровський. Він відповів на запитання про те, як правильно виходити на роботу після карантину. Лікар підкреслив, що навіть якщо ви вийдете на роботу на неповний день, це не скасує ризику заразитися по дорозі в офіс або назад.

«Хлопців, нічого не змінюється для вас: ви вийдете на 6 годин або на 8... Всі головні фактори ризику нікуди не діваються: і ваша поїздка на роботу, і контакт з іншими людьми, і офіс з купою співробітників... Якщо ви відкриваєте офіс, тому відкривайте на повний день і працюйте нормально», - підкреслив Комаровський.

Він зауважив, що в Україні карантин може бути так само небезпечний, як і сам вірус, адже він зупиняє життя в країні, ставлячи людей в складні умови. У зв'язку з цим доктор закликав українців навчитися жити з бурхливим у всьому світі вірусом.

Нагадаємо, доктор Комаровський розгромив популярні міфи про захист, нав'язані українцям.

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