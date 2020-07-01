Про це попереджали ще в квітні

В Україні вводять чотириденний робочий тиждень для деяких співробітників

Як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», на скорочений робочий тиждень будуть переведені співробітники регіональних філій та інженерно-технічні працівники. Крім цього, менше будуть працювати ті, хто є співробітником центрального офісу.

Нововведення запрацює вже з 1 липня.

При цьому всі співробітники, які працюють за змінним графіком, продовжать працювати в колишньому режимі. Не будуть урізати робочий час і тим, хто зайнятий на ремонтних роботах.

Як стало відомо, рішення про скорочення робочого тижня для компанії стало вимушеним кроком. Це планувалося ще в квітні. В кінці квітня співробітників попереджали про майбутні труднощі.

Наголошується, що такий графік точно збережеться до кінця серпня. Далі все буде залежати від обставин. Якщо економіка та вантажні перевезення будуть відновлені, то з'явиться можливість повернути людей на повноцінну роботу.

Додамо, що через пандемію тисячі українців втратили роботу. Станом на початок червня в Україні було зареєстровано на 70% більше безробітних, ніж рік тому. Незважаючи на те, що карантин послабили, економіці знадобиться чимало часу на відновлення.

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