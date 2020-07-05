У РФ викрутитися більше не вийде

Стало відомо про ще один доказ російської агресії на території України

Так, журналіст Юрій Бутусов показав осколок від снаряда, який, швидше за все, був випущений з російської 122-мм гаубиці по позиціях Збройних сил України. Це доводить, що ніякого перемир'я немає, а руйнівні постріли зі зброї РФ продовжують випускати по позиціях ЗСУ.

Фото з доказом російської агресії з'явилося на його особистій сторінці в мережі Facebook.

"Осколок, швидше за все, від снаряда російської 122 мм гаубиці, випущений вчора по наших позиціях в районі Торецька. Ще був тепленький, коли знайшли. Перемир'я на фронті таке кожен день, голосне, російські партнери всіляко демонструють бажання вивести війська і домогтися миру ось такими ось обстрілами", – написав Бутусов під знімком.

Також раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" понесли втрати від розриву власного міномета на Донбасі. За уточненими даними розвідки, троє окупантів загинули, ще двоє поранені.

Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"В результаті грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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