Цифри говорять самі за себе

Динаміка захворювання китайським вірусом за останній місяць викликає занепокоєння

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході брифінгу 5 липня. За його словами, кількість госпіталізацій і хворих на пневмонію постійно зростає.

Щодня в Україні діагностується понад 800-900 прецедентів зараження. Степанов підкреслив, що викликає особливу стурбованість зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

"Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння", - уточнив міністр, посилаючись на динаміку в червні.

Варто відзначити, що за останню добу в Україні зафіксовано 823 нових випадки захворювання. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (138), Закарпатській (107) та Донецькій (81) областях.

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Виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет назвав можливі сценарії. За його словами, з дистанційною освітою можуть виникнути труднощі.

"Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знову дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", - зазначив чиновник.

Шкарлет зазначив, що розробляється змішана форма проведення уроків - частково оффлайн, частково онлайн. Учні, швидше за все, будуть ходити в школу по змінах.

Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.