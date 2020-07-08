Кількість випадків зараження китайським вірусом в Україні може досягати 150 тисяч, тоді як офіційний показник станом на 8 липня - 50 414

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю для "BBC News Україна".

Так, за його словами, в Україні в середньому виявляють близько 35 відсотків хворих новим недугою.

"Жодної країни світу немає, де реєструють 100 відсотків всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни реєструють в середньому 25-40 відсотків випадків хворих", - сказав чиновник.

У той же час він заперечує, що кордони з ЄС для українців залишаються закритими не через недовіру до офіційної статистики.

"Я можу впевнено заявити, дивлячись вам в очі, що ніяких маніпуляцій з даними не відбувається. Ми постійно спілкуємося з Європейським бюро ВООЗ. Я не скажу, що нам не довіряють", - заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар пояснив, що причиною закритих кордонів є те, що у ЄС показник інфікованих на 100 тисяч населення не повинен перевищувати 16.

"У нас був показник 24. Будемо простежувати динаміку. Шанс є. Все залежить від нас, щоб зробити правильну эпидситуацию", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що потрібно бути готовими до найгіршого розвитку ситуації.

"Ми повинні розглядати і бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий. Тоді буде проблема з колапсом системи охорони здоров'я, як це було в Італії. Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані", - зазначив він.

Відзначимо, за добу 7 липня коронавірус в Україні виявили у 807 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 926 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 50 414 осіб, з них 23 119 одужали, летальних випадків — 1306.

Нагадаємо, раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт заявив, що в Україні середня кількість позитивних результатів тестування на коронавірус на 100 тисяч населення значно вище, ніж в Європі.

"Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вище, ніж у європейському регіоні. Але в кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема, ми спостерігали таке в Іспанії", - підкреслив представник ВООЗ.

За його словами, важливими є збільшення обсягів тестування, діагностика, відстеження контактів і лікування хворих, а також те, як кожен окремий житель країни слід правилами гігієни і дотримується масковий режим.

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