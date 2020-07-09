Артем Абрамович, командир танкового взводу 30-ї бригади, загинув у бою 12 серпня 2014

Історію хороброго українця, який до кінця залишився на полі бою розповіли в "Житомир online".

Він пішов з життя 12 серпня 2014 року, виступивши проти російського танка Т-72.

Мама Артема, розповіла про останні хвилини життя сина.

"Пошуковики місії “Евакуація-200”, збираючи тіла, поспілкувалися з трактористом, який тоді спостерігав за подіями. З'ясувалося, що два танки, один з них Артема, прикривали відступаючих, але незабаром на них пішли російські танки", - зазначила вона.

Під час бою, танки ворога загнали до наших "зеленці", тоді Артем віддав наказ відступити або евакуюватися. Вони потрапили в полон, але всі повернулися додому.

"У підсумку Тьомин танк залишився один, і на нього вискочив ще один російський Т-72. Далі у них сталося зіткнення. Він закричав: "Прощайте пацани, на мене йдуть Т-72-ті", - розповідає жінка.

Тіло Артема вдалося поховати лише в 2017 році, коли знайшли його справжні останки разом з паспортом.

"Другий раз ми поховали синочка в хорошому труні, а не в цинковій, як в перший раз. І парадну форму його поклали, весільні туфельки, в яких у РАЦСі був і сказав, що на вінчанні буде в них. Я йому купила капітанські погони. Поклала в кишеню «Снікерс» і пачку сигарет. Зараз я живу заради того, щоб не забули про Артема і про інших хлопчиків. Знаю і відчуваю, що мені Артемко допомагає", - підсумувала мати героя.

Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

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