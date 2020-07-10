В Києві продавець і адміністратор відмовилися обслуговувати покупця на державній мові

Про це повідомила у Facebook журналістка Наталка Фіцич.

"На ввічливі прохання говорити зі мною українською, продавець Анастасія відмовилася, мотивуючи тим, що не повинна підлаштовуватися під клієнта! Адміністратор, також Анастасія, теж відмовилася", – заявила Фіцич.

Як повідомляє Фіцич, що адміністратор назвала неправильним те, що вона попросила обслуговувати її державною мовою.

"Ілюзій не маю. Я виросла у Києві і все життя через мою українську чую образи і кпини. Все життя! В радянський час мені в спину кидали: «селючка», зараз ситуація не краща. У моїй державі, за яку боролись мої діди і прадіди, мене ж дискримінують, а я не маю жодної можливості захистити себе ", – написала журналістка.

Також вона заявила, що після підняття резонансу навколо посту у соцмережі їй зателефонувала адміністратор Анастасія і просила пробачення.

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За його словами, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться.

Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - впевнено заявив спікер Верховної Ради.

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Результати опитування були майже одностайні.

"Взагалі не бачу в цьому проблеми. Всі розуміють українську. Так можна було б додати й інші мови, можливо, це й планувалося", - упевнений співвласник ресторану.

Одна з опитаних висловила досить радикальну думку у зв'язку зі цю ситуацією.



"Якщо у громадянина України, який розмовляє в побуті на будь-якій мові, проблема з тим, що до нього в Україні звертаються по-українськи, значить, він обрав не ту країну для громадянства. І, значить, треба міняти країну громадянства. Без варіантів", - зазначила дівчина.

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