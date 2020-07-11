Що потрібно знати простим українцям

Погода приготувала українцям черговий удар

Про це пише Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, штормове попередження в Україні було оголошено сьогодні, 11 липня.

Синоптики попереджають, що на західні області обрушаться грозові дощі та шквали, через що українцям слід бути дуже обережними.

Так, за даними Українського гідрометцентру, 11 липня в більшості західних областей вдень грози, в окремих районах очікуються град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Вже завтра, 12 липня, на території країни пройдуть значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті будуть сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Згідно класифікації, жовтий рівень небезпеки передбачає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення. Людям рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, а також стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Помаранчевий рівень - погодні умови небезпечні та несуть реальну загрозу для простих людей. Фахівці категорично рекомендують населенню проявляти максимальну обережність при знаходженні на вулиці.

Раніше ми розповідали, що середнє підвищення температури в Україні відбувається швидше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас могутніші.

Тому поява та інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.

За прогнозами Укргідрометцентру на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм. Так що другий місяць літа буде досить дощовим, особливо друга половина місяця.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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