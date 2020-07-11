Російський борт наплював на закрите українське небо
Як передає Politeka.net, про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.
За його словами, вторгнення російського літака в українське повітряний простір було зафіксовано вчора, 10 липня.
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Цаплієнко зазначив, що російський пасажирський лайнер перетнув небо над окупованою і підконтрольною Україні територією Донбасу, виконуючи рейс з Анапи в Санкт-Петербург.
Причина, через яку російський борт вторгся у повітряний простір України, ігноруючи заборону, поки не відома.
Цаплієнко також припустив, що такий зухвалий вчинок не можна було зробити без дозволу офіційних структур України.
«Росіяни знову в українському небі. Сьогодні російський пасажирський літак вилетів з Анапи і попрямував в Санкт-Петербург над Донбасом і окупованим, і неокупованим. Це неможливо було б зробити без дозволу відповідних офіційних структур України. Для них, схоже, війна за суверенітет цієї країни закінчилася», - додав журналіст, опублікувавши скріншоти, на якому видно маршрут російського борту.
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"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніви, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - попередив генерал українців.
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