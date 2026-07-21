Для пенсіонерів у Кіровоградській області окрім виплат передбачена низка доплат та надбавок.

Окремі категорії українських пенсіонерів у Кіровоградській області мають право на щомісячну доплату у розмірі 647,75 гривні.

Йдеться не про загальну доплату для всіх пенсіонерів, а про спеціальну виплату, яка передбачена виключно для громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Як пояснили у ПФУ, розмір надбавки визначений чинним законодавством і становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей показник складає 2 595 гривень, тому щомісячна доплата становить 647,75 гривні.

Право на доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області виникає лише після офіційного підтвердження статусу учасника бойових дій. Для цього пенсіонер повинен мати відповідне посвідчення.

Водночас надбавка призначається не завжди автоматично. Якщо інформація про статус УБД відсутня в електронній базі Пенсійного фонду, громадянину необхідно самостійно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ із заявою та необхідними документами або подати звернення через електронний портал Пенсійного фонду. Після внесення відповідних даних виплату призначать згідно з вимогами законодавства.

Крім цієї надбавки, у Кіровоградській області діють і вікові доплати до пенсії. Вони нараховуються автоматично після досягнення пенсіонером відповідного віку:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Водночас отримати вікову надбавку можуть не всі. Однією з обов'язкових умов є розмір пенсійної виплати: загальна сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

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