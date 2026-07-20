Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області активно обговорюють.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готують нові розцінки на водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами, тоді як жителі Кривого Рогу вже отримують платіжки з оновленими сумами.

Згідно з проєктом рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради, вартість централізованого водопостачання пропонують встановити на рівні 84,01 гривні за кубометр. Послуга водовідведення може коштувати 29,46 гривні за кубометр. Обидва показники вже враховують ПДВ.

Також планують переглянути оплату за управління побутовими відходами, які обслуговуватиме ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС». Якщо документ затвердять, нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Підприємство повинне буде завчасно повідомити споживачів про зміни. Крім того, оплату нараховуватимуть лише за фактично виконані роботи, а у разі неналежної якості послуг передбачено проведення перерахунку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активного обговорення у Кривому Розі.

Інформацію про це надає Кривбасводоканал.

Після зростання вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр окремі мешканці повідомили про суттєве збільшення сум у платіжних документах.

Частина споживачів припускає, що до рахунків могли включити попередню заборгованість або провести коригування за минулі періоди. Саме тому люди планують звертатися до підприємства для отримання офіційних роз'яснень.

Крім цього, законність оновлених розцінок оскаржують у судовому порядку. Після запровадження змін жителі також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути ухвалене рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від судових висновків та рішень органів місцевого самоврядування, які визначать порядок застосування нових тарифів.

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