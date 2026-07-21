Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що Україна має дотиснути путіна до закінчення війни своїми ударами, а для цього потрібно максимально технологізувати війну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Наші удари мають бути більш нищівними для ворога, щоби це фактично впливало на путіна. Нам важливо через удари вплинути на психологію путіна і більшості суспільства рф, бо тільки російський диктатор може ухвалити рішення, що робити далі з війною. Але ще немає зараз такого тиску обставин, щоб він уже згортав війну. Але над цим треба працювати, поширювати війну на територію росії. Поширення війни на території росію – це не лише про наші удари, це інформаційно-психологічний вимір цієї війни. Це вивчення груп категорій населення, це чіткий аналіз, яких втрат вони мають зазнати, щоб, зрештою, їх щось спровокувало вийти на вулиці», – пояснює Олександр Мусієнко.

З одного боку, констатує експерт, треба цілі ланцюги ВПК рф виводити з ладу, з іншого – консолідуватися з партнерами щодо допомоги. До того ж, додає він, потрібно пояснювати партнерам, що ми не будемо воювати вічно, ослаблюючи росію, поки вони там готуються, а потім ще й виявляється, що вони не встигають підготуватися до масштабного протистояння.

«Наступне – це фронт. Багато хто каже, що на фронті стагнація, це так, але ворог впирається, ворог продовжує атакувати. Якщо ворог не позбавлений можливості атакувати і ми не маємо достатньої змоги контратакувати, то може бути так, що у противника з'являться можливості певної миті прорватися, виснажити наші позиції, скористатися ситуацією, знайти шпарину, пройти і таким чином теж тиснути на нас, як і тиснути обстрілами», – попереджає Олександр Мусієнко.

За його словами, щодо фронту треба шукати рішення, використовуючи найкращий досвід технологічності цієї війни, тобто це дрони, наземні роботизовані комплекси тощо. Також, підкреслює він, потрібна синергія Генштабу, ЗСУ і Міноборони, потрібні зміни до статусів з акцентом на технологічності та інноваціях.

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