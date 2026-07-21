Українцям варто бути готовими до планових графіків відключення світла у Запоріжжі, що введені на 22 липня

Жителів Запоріжжя попередили про нові графіки відключення світла, які діятимуть 22 липня за десятками адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 22 липня триватимуть через планові та ремонті роботи. Містянам потрібно заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарі та інші необхідні пристрої, а також врахувати графіки знеструмлень під час планування своїх справ.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 22 липня з 10:00 до 17:00 у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання без світла тимчасово залишаться мешканці вулиць:

Відома (Цетральна): 11, 9

Зелена: 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2

Краєвидна (Ленська): 19, 20а(д39, 14, 25, 24, ), 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Набережна: 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Розваги: 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна: 21, 26

Крім того, планові ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. У цей час електропостачання буде тимчасово припинене для частини будинків, що розташовані за такими адресами:

Академіка Амосова (Кірова): 75, 83

Академіка Муравченка: 5а

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Благовіщенська (Ілліча): 2

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Господарча: 1-19, 2а

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Кибальчича: 1-51, 2-54

Краківська (Вороніхіна): 3, 4, 6 (п.1)

Кругова: 171, 173

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспективна: 10, 39, 41

Радісна: 3

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а

шосе Північне: 15, 3Г, 5, 5А, 1, 17, 1А.

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