Українцям розповіли, які графіки відключення світла введено у Вінницькій області на 22 липня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 22 липня будуть тривати через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.

Жителів Вінницької області попередили про планові графіки відключення світла 22 липня. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у селищі Крижопіль. У цей час без електропостачання тимчасово залишаться мешканці вулиці В'ячеслава Чорновола, 17.

У той самий період, з 08:00 до 17:00, масштабні відключення заплановані у селі Кушелівка. Через проведення ремонтних робіт електроенергію тимчасово вимкнуть для частини споживачів, які проживають на вулицях:

Гагаріна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 10Б

Зарічанська — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 78

Молодіжна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6

Стельмаха — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Степова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30

Крім того, 22 липня з 08:00 до 17:00 планові відключення електроенергії запровадять і в селі Великий Митник. Тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків за адресами:

Берести — 1, 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 29

Гагаріна — 1, 2, 2А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 51А, 55, 57

Гнатюка — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48

Дружби — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 15, 17, 18

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 30, 32, 34, 36, 40

Коцюбинського — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21А, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40

Миру — 1, 2, 2А, 3А, 4А, 7, 8, 9, 12, 14

Молодіжна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Поповича — 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Р. Літинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51

Садова — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 9, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 60А, 61, 62, 62А, 62Б, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 99, 101, 102А, 105

Шляхова — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 21, 24

Перемоги — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5

пров. 1-й Гагаріна — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15

пров. 1-й Центральний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13

пров. 2-й Гагаріна — 1, 4, 6, 8

пров. 2-й Коцюбинського — 3

пров. 2-й Центральний — 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20

пров. 3-й Центральний — 2, 3А, 4, 5, 5А, 7, 9

пров. Коцюбинського — 2, 4, 8А, 9, 15, 17, 20

пров. Миру — 1.

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