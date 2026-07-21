Подорожчання продуктів в Одеській області продовжує впливати на споживчий ринок, причому найбільш помітне зростання цін спостерігається у м’ясній категорії, повідомляє Politeka.

Одним із лідерів за темпами подорожчання стали сардельки «Алан Женевські з сиром». Наразі середня вартість продукту становить 543,33 гривні за кілограм, що на 86,83 гривні більше порівняно з минулим місяцем. У різних торговельних мережах ціни варіюються від 507 до 599 гривень за кілограм.

Зростання цін торкнулося і свинячих ребер. У середньому кілограм цього продукту коштує 229,80 гривні. За останні чотири тижні ціна підвищилася на 1,83 гривні, хоча залежно від магазину вартість коливається від 215,90 до 239,50 гривні за кілограм.

Подорожчала також свинина для шашлику. Середній цінник досяг 237,57 гривні за кілограм, що на 6,60 гривні більше, ніж місяць тому. У торговельних мережах ціни можуть суттєво відрізнятися — від 217,36 до 249 гривень за кілограм.

Фахівці зазначають, що динаміка подорожчання м'ясних продуктів в Одеській області залишається нерівномірною. Найбільше зростання демонструють саме м’яо, тоді як бакалійна та молочна групи дорожчають значно повільніше.

На формування вартості впливають витрати виробників, логістика, ціни на сировину, обсяги постачання та маркетингова політика торговельних мереж. Саме тому різниця у вартості одного й того ж товару в різних магазинах може бути досить відчутною.

Експерти радять споживачам стежити за акційними пропозиціями та порівнювати ціни в різних супермаркетах. Такий підхід допомагає зменшити витрати та раціональніше планувати сімейний бюджет в умовах подальших коливань цін на продовольчому ринку.

Джерело: Мінфін

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