Журналіст Дмитро Гордон, коментуючи чутки про можливі кадрові зміни у військовому керівництві, високо оцінив командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Водночас він наголосив, що призначення на найвищі військові посади є виключною прерогативою президента України.



Про це Гордон заявив в ефірі з Василем Головановим.



Під час ефіру Голованов звернув увагу на те, що учасники акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони принесли плакати із закликом замінити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.Він попросив Гордона прокоментувати таку можливість.

Журналіст заявив, що не хоче оцінювати можливі кадрові рішення, оскільки вони належать до компетенції глави держави.

Водночас він позитивно відгукнувся про Андрія Білецького, зазначивши, що давно знайомий із ним особисто. Журналіст не виключив призначення Білецького головнокомандувачем ЗСУ.



Гордон наголосив, що Білецький від початку повномасштабної війни захищає Україну, він є засновником "Азову"і воює дуже добре. Крім того, Білецький має історичну освіту та є співрозмовником, із яким цікаво дискутувати на різні теми. Гордон назвав Андрія Білецького глибокою і масштабною особистістю.

"Я не хочу коментувати кадрові рішення, адже кадрові рішення – це прерогатива президента, він приймає рішення, виходячи із величезного обсягу інформації, якою він володіє. Щодо Андрія Білецького - він чудовий воєначальник.



Я знаю його особисто, неодноразово з ним спілкувався. Він на варті Батьківщини знаходиться від самого початку війни. Він створив "Азов", він взагалі дуже глибока особистість, історик, з яким дуже цікаво розмовляти на різні теми. Я вам скажу – це масштабна особистість. Він воює за Україну багато років і воює добре", – заявив журналіст.



Гордон також високо оцінив бойову роботу Третього армійського корпусу під командуванням Білецького.



"Те, як сьогодні Третій армійський корпус під його керівництвом воює на різних напрямках, які інновації вони застосовують, як вони стоять і тримають фронт – це заслуговує величезної поваги", – наголосив журналіст.