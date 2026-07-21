Після завершення ремонтних робіт графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 липня перестануть діяти.

Графіки відключення світла були заплановані на 22 липня та триватимуть за багатьма адресами у Чернігівській області, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла на 22 липня триватимуть у кількох населених пунктах Чернігівської області, тому споживачам рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, зарядити необхідні пристрої та врахувати час знеструмлень під час планування дня.

За даними АТ «Чернігівобленерго», найтриваліші відключення заплановані у селищі Варва, де електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

2-й Миру — 1, 2, 3, 10/3, 12А, 14, 14А, 16/12, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40/9, 42, 46, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 50, 52, 54, 54/22, 56, 58, 60, 62, 64А

В'ячеслава Носенка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 12, 14

Зарічна — 3А

Захисників України — 1

Злагоди — 31/2

І. Кондратця — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43

Лютневого Повстання — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23

Маяковського — 2

Миру — 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 48/47, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/1, 64, 64А, 74

Пилипенко — 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 40А, 42, 44

Промислова — 17

Репіна — 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Садова — 1, 1А, 2, 3А, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Шевченка — 17, 18, 23, 23А, 30, 31, 33, 34, 35, 38А, 39

Шевченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 36А, 37, 39

Також з 09:00 до 19:00 планові ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі проводитимуться у місті Остер. У цей час електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулицях:

Бондарівська — 2А

Довженка — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 45, 45А

Оболонська — 1А, 7

Крім того, з 09:00 до 18:00 планові відключення заплановані у селі Одинці. Через ремонт повітряної лінії електропередачі без електроенергії залишаться окремі будинки на вулицях:

Героїв Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 5.

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