Надбавка до пенсії в Дніпрі доступна не для всіх українців, а лише для окремих категорій.

Надбавка до пенсії в Дніпрі доступна для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам профільного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну доплату, яку призначають окремим категоріям українців разом із основною пенсійною виплатою. Порядок її нарахування визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Отримати таку підтримку можуть Герої України, кавалери державних нагород, ветерани війни з відповідними відзнаками, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, а також батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей. До переліку також входять реабілітовані борці за незалежність України XX століття.

Інформацію про це надає ПФУ.

Розмір доплати залежить від підстав для її призначення. Для більшості одержувачів сума становить від 23 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для окремої категорії борців за незалежність діє спеціальний механізм розрахунку.

Надбавка до пенсії в Дніпрі оформлюється після подання заяви та документів, які підтверджують відповідний статус. Звернення можна подати особисто, через електронні сервіси або надіслати поштою.

Якщо пакета документів недостатньо, заявника повідомляють про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови подання відсутніх паперів протягом трьох місяців дата первинного звернення зберігається.

Для борців за незалежність України XX століття після щорічного підвищення з 1 березня 2026 року розмір виплати становить 5667,51 гривні. Перерахунок проводять відповідно до урядових рішень.

Окремі гарантії передбачені також для непрацездатних членів родини померлого одержувача, які можуть претендувати на частину встановленої доплати.

Фахівці радять завчасно перевірити наявність усіх необхідних документів, щоб уникнути затримок під час оформлення виплат.

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