Франківчанка вирушила в АТО і захищала Україну від російських загарбників

Про це Людмила Дем'яник (Катя Стріла), розповіла виданню "Фіртка", пише Politeka.net.

Жінка вирушила на фронт у серпні 2014 року. Спочатку її не хотіли брати в армію і допускати до військових дій, тому їй довелося проявити наполегливість.

"Я собі думала, що приїду на передову, мені дадуть в руки автомат – і я всіх "сепарів" знищу (сміється, – ред.). Автомат мені, звичайно, ніхто не дав. Але воно і не дивно, спочатку зброї не вистачало навіть для хлопців. Хоча зіграло роль і те, що я жінка." - розповіла Людмила.

Згодом жінку визнали як повноцінного бійця української армії і вона довгий час захищала Україну від російських окупантів.

Раніше ми писали, що переселенці, не зрадили Україну, які не мають житла і втратили всі - не отримали пільг.

Про це у Facebook повідомив ветеран АТО Мирослав Гай.

Діти загиблих українських воїнів здають ЗНО, ті ж луганчани зі Станиці Луганської, які переїхали на мирну територію України, на відміну від своїх земляків з Луганська, які отримають подвійну зарплату або подвійну пенсію, не скаржаться на життя, домагаються все самі.

Він зазначає, дітьми і взагалі громадянами на окупованих територіях потрібно займатися і допомагати зі вступом треба, але не шляхом посіву ненависті та дискримінації інших груп, тому що в результаті і дітей не врятуємо, а навпаки посилимо розкол в суспільстві.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

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