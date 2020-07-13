Франковчанка отправилась в АТО и защищала Украину от российских захватчиков

Об этом Людмила Демьяник (Катенька Стрела), рассказала изданию "Фіртка", пишет Politeka.net.

Женщина отправилась на фронт в августе 2014 года. Сперва ее не хотели принимать в армию и допускать к военным действиям, поэтому ей пришлось проявить настойчивость.

"Я себе думала, что приеду на передовую, мне дадут в руки автомат – и я всех "сепаров" уничтожу (смеется, – ред.). Автомат мне, конечно, никто не дал. Но оно и не удивительно, сначала оружия не хватало даже для ребят. Хотя сыграло роль и то, что я женщина." - рассказала Людмила.

Со временем женщину признали как полноценного бойца украинской армии и она долгое время защищала Украину от российских оккупантов.

Ранее мы писали, что переселенцы, не предавшие Украину, которые не имеют жилья и потеряли все - не получили льгот.

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Мирослав Гай.

Дети погибших украинских воинов сдают ВНО, те же луганчане из Станицы Луганской, которые переехали на мирную территорию Украины, в отличии от своих земляков из Луганска, которые получат двойную зарплату или двойную пенсию, не жалуются на жизнь, добиваются всего сами.

Он отмечает, детьми и вообще гражданами на оккупированных территориях нужно заниматься и помогать со вступлением надо, но не путем посева ненависти и дискриминации других групп, потому что в результате и детей не спасем, а наоборот усилим раскол в обществе.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".