При польотах з України вартість авіаквитків підвищиться

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію з Верховної Ради України.

Так, повідомляється, що вартість квитків зросте на розмір державного збору, який ввела сьогодні, 13 липня ВРУ.

Рада на сьогоднішньому засіданні внесла зміни до Повітряного кодексу, згідно з яким буде введено збір за кожного пасажира, що вилітає з України в інші держави.

За відповідний законопроект проголосували 256 депутатів (при мінімально необхідних 226).

Документ прийняли у другому читанні і вже направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Законопроект передбачає, що державний збір також будуть стягувати за кожну тонну вантажів, відправленого або прибулого в аеропорти України.

Раніше стало відомо, як змінилися правила авіаперевезень в умовах карантину. Зокрема, для аеропортів введені обов'язкові умови: температурний скринінг, зовнішня оцінка стану здоров'я пасажира та соціальна дистанція. Що стосується реєстрації багажу, то це доведеться робити пасажирам, використовуючи спеціальні термінали. Також доведеться самостійно сканувати посадковий талон на гейта. На території аеропорту ніде не будуть приймати готівку, та для зручності клієнтів скрізь будуть розставлені антисептики.

У свою чергу, у КМДА розповіли, що робити пільговикам.

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