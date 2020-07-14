РФ може провести військову операцію, і проявити агресію щодо України з території незаконно анексованого Криму

У зв'язку з цим у Херсонській області планують збільшити кількість військових.

Керівник Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua, що звернувся в РНБО для прийняття рішення щодо збільшення кількості військових на території області.

У рамках передислокації військових для Міноборони України виділять майно комунального резерву для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Гусєв додав, що восени обов'язково будуть проведені навчання з естонськими військовими. Для проведення таких військових навчань готують бойові резерви, і буде активно відпрацьовуватися захист ключових об'єктів у Херсонській області.

Раніше ми писали, що українські підрозділи в зоні ООС будуть посилені американськими ПТРК Javelin.



Про це повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Зараз у нас в наявності вже значно більшу кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, посилять «Джавелінами». Крім того, при підготовці цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо і застосування безпілотників «Байрактар» з бойовим поразкою мети", - зазначив військовий.

За словами Хомчака, зараз ВСУ більше уваги і часу приділяють підготовці військ до наступальних дій.

"За 6 років ми навчилися добре оборонятися. А військо повинно бути навченим і наступати вдень і вночі, за будь-яких погодних умовах. Таке завдання я поставив ще рік тому. Адже армія повинна бути всебічно підготовлена до різного розвитку подій", - заявив начальник Генштабу.

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