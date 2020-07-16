Зараз важко штрафувати, але все має змінитися

У Верховній Раді створили законопроект, в якому передбачено нові штрафи

Документ стосується людей, які курять. Так, вже цієї осені нардепи хочуть розглянути законопроект, в якому йдеться про підвищення штрафів за викинуті недопалки на вулиці.

Однак юрист Лілія Баюш зазначає, що закон буде регулювати всю сферу управління відходами, у тому числі відповідальність кидання недопалків та іншого сміття, пише РБК.

Збільшити штрафи планується від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 2500 гривень здеруть за порушення.

За словами експертів, нові штрафи хочуть прирівняти до європейських, адже представники нашої країни підписали відповідні договори, тому потрібно привести своє законодавство до законодавства в цій сфері в країнах ЄС.

На цей час в Україні існує невелике покарання за викинуті недопалки (від трьох до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 до 170 гривень), і майже не врегульоване. Тому поліцейським важко штрафувати за куріння в недозволеному місці і за викинуті недопалки.

Варто відзначити, що за дрібне засмічення навколишнього середовища штрафні санкції можуть бути ще менше. Зокрема, за сміття, викинуте з поїзда, доведеться заплатити до 170 гривень, а за сміття з авто - 17 гривень.

Таким чином, новим законопроєктом збираються підвищити пеню до такого рівня, щоб люди боялися смітити.

Нагадаємо, в Україні потрібно обмежити кількість пластикових пакетів, а законопроєкт № 2051-1, який народні депутати прийняли в першому читанні, допоможе це здійснити.

У разі прийняття закону всі тонкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрон буде заборонено поширювати.

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