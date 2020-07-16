Заслужений артист України Юрко Юрченко звернувся до Володимира Зеленського через проблеми з грошима

Відомий співак 90-х, який раніше виступав в «Теріторії А», опублікував у своєму Фейсбук пост, звернений до президента України та Моз. У ньому він зізнався, що через карантинні обмеження не може виступати на сцені і змушений підробляти таксистом.

Артист обурений тим, що влада продовжує продовжувати карантин, в той час як все працює в звичайному режимі.

«Все працює в звичайному режимі: метро, нічні клуби, казино, ресторани, торгові центри, вечірки депутатів. Все, крім КОНЦЕРТІВ!!! Ніхто ваших тупих рекомендацій вже не дотримується», - підкреслив Юрченко.

Він також зазначив, що уряд не пропонує жодних дієвих способів вирішення ситуації, крім миття рук і дотримання соціальної дистанції.

«Це єдине, чого ми (МИ!!!) досягли без вас, тому що тупо боялися і це справді єдине, що захищає в такий ситуації. За весь час існування карантину нічого більше дієвого ви не запропонували», - заявив співак.

Він поцікавився, чому через обмеження має страждати його власне фінансове становище.

«Так якого ..я Я, Заслужений Артист України, працюю вже три місяці таксистом?», - пише Юрченко.

Він закликав зняти всі карантинні обмеження, які він назвав «недолугими».

Нагадаємо, у Кабміні проговорилися про реальні терміни карантину, що ще треба знати українцям.

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