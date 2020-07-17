В різних соцмережах триває активне обговорення відео з нардепом Тищенко

Про це пише Politeka з посиланням на коментарі користувачів.

Нагадаємо, на цьому відео ресторатор і народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко виконує в салоні автомобіля танець тверк під пісню співачки Насті Каменської "Попа як у Кім".

Велика частина коментаторів переконана, що подібна поведінка нардепа неприпустима для політика і дорослого чоловіка, який хоче зайняти крісло київського мера.

Користувачі залишили десятки негативних коментарів. Ось деякі з них:

"Дах у Колі поїхав далеко і надовго", – вважає користувач belous__raisa.

"Все шо треба знати про наших бл**ь політиків, – обурений k.andriy9876ua

"Такі люди як він портять імідж нашій політиці. Шкода що він депутат. Володимир Зиленський жаліє, що набрав таких людей у Верховну Раду", – висловив свою думку _dima9_.

"Біба і Боба два...", – іронізує ponomarenko8988.

Раніше Politeka повідомляла, що нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на всю країну похвалився своєю дупою. Він відзначився зухвалою витівкою в 2019 році під час YouTube-шоу «Караоке на колесах», яке активно обговорюють в мережі.

Під час поїздки по Києву Микола Тищенко разом з ведучим почав танцювати під пісню Насті Каменських «Попа, як у Кім». У якийсь момент нардепу прийшло в голову, що непогано б цю частину тіла показати - він повернувся до камери і почав трясти п'ятою точкою в обтягуючих штанах.

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