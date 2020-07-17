Через пандемію в 2020 році виїзд з України за кордон - велика проблема.

Politeka.net розповість вам, куди можна вирватися відпочити цього літа, а які країни закрили для українців на час карантину. Інформація актуальна на 17 липня, але ситуація в світі постійно змінюється - враховуйте це при плануванні поїздки.

Виїзд з України в країни Євросоюзу

Румунія: в'їзд заборонений для всіх іноземців, включаючи українців. До 15 серпня включно в країні діє режим надзвичайної ситуації, який обмежує переміщення. Тимчасовий в'їзд дозволений при наявності документів, еквівалентних права проживання в Румунії за законами ЄС; особам, які подорожують з метою навчання, сезонним працівникам аграрної сфери, членів спортивних делегацій та іншим вузьким категоріям Крім того, громадяни України можуть проїхати транзитом, якщо нададуть відповідні документи і будуть слідувати строго визначеними маршрутами.

Німеччина: в'їзд заборонений. Виключення: для членів сімей громадянина ЄС або ряду інших держав (України у списку немає) для транзиту в країну проживання. Українці можуть в'їхати до Німеччини, якщо мають право на довгострокове перебування в країнах Евросоюзах за умови повернення в місце проживання. Право в'їзду також отримують громадяни України, які виконують важливу роботу (дипломати, члени льотних екіпажів, водії, пов'язані з перевезенням вантажу).

Австрія: в'їзд заборонено всім, за винятком осіб з правом проживання в Австрії, дипломатів, медичного і гуманітарного персоналу. Українці зможуть потрапити в країну, якщо отримають особливий дозвіл у посольстві – його можуть видати для лікування в австрійських медустановах або для транзиту через країну.

Греція: в'їзд українцям заборонено. Перетнути кордон зможуть лише громадяни, які отримали дозвіл на проживання. Транзит дозволено, але суворо протягом доби та за наявності квитків.

Іспанія: в'їзд з України заборонено. Виняток роблять тільки для людей, які доглядають за людьми похилого віку, медиків, вантажоперевізників, учнів, висококваліфікованих працівників, сезонних працівників сільськогосподарської сфери, власників довготермінових віз. Іспанська влада також дозволяє в'їхати українцям, які нададуть документи про невідкладні сімейні справи або підтвердять форс-мажорну ситуацію.

Італія: перетинати кордон заборонено. Українцям дозволять в'їхати лише за наявності посвідки на проживання всередині країни. Або якщо вони приїдуть в Італію з країн-членів ЄС, Великобританії, Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан, провівши там 14 днів або більше.

Угорщина: в'їзд заборонений, але є деякі нюанси. Так українцям можна проїхати транзитом за умови, що вони не будуть віддалятися від кордону далі, ніж на 30 кілометрів, і покинуть країну через добу. Пускають також членів сімей угорців, володарів виду на проживання і їх родичів, а також дозволу на тимчасове проживання.

Латвія: в'їзд заборонений. Через кордон пропускаються особи, у яких в країні живуть члени сім'ї. В іншому випадку потрібно дозвіл на проживання або запрошення на роботу. Після переїзду кожна людина зобов'язаний 14-днів провести в ізоляції.

Литва: українцям заборонено в'їзд, за винятком подружжя і дітей громадян країни, а також володарів національної візи або дозволу на проживання, дипломатів та екіпажів літаків. Журналісти, медики, художники теж можуть в'їхати до Литви за наявності спеціального дозволу.

Естонія: іноземцям заборонений в'їзд в країну без дозволу на проживання. Втім, Департамент поліції може дозволити перетин кордону українцям без симптомів хвороби, якщо їх близькі родичі є громадянами Естонії або отримали вищезазначене дозвіл.

Польша: поїздки можливі, але обмежені. Українцям знадобиться вид на проживання, дозвіл на роботу або запрошення від роботодавця. В'їзд також відкритий для власників карти поляка, дітей та подружжя громадян Польщі чи країн Європейського союзу. Всі зобов'язані проходити самоізоляцію тривалістю 14 днів, крім учнів, дипломатів, студентів, вантажоперевізників.

Словаччина: в'їзд заборонено для всіх, у кого немає громадянства або дозволу на проживання. Після приїзду потрібно п'ять днів провести в ізоляції.

Португалія: в'їзд заборонений, виняток роблять для власників виду на проживання (тимчасового чи постійного), працівників диплужбы, вантажоперевізників та осіб, які заздалегідь отримали довгострокову візу через посольство для роботи, возз'єднання з членами сім'ї або навчання.

Франція: в'їзду дозволений тільки українцям, які отримали довгострокову візу, дозвіл на проживання, а також дружинам і дітям громадян цієї країни.

Чехия: заборонений в'їзд громадянам України без виду на проживання. Проте влада може зробити виняток і пропустити через кордон в особливих випадках, таких як супровід тяжкохворого або смерть людини. Для цього українське посольство в Чехії має подати клопотання за добу до приїзду.

Виїзд з України в туристичні країни

Болгарія: 16 липня ця країна відкрила вільний в'їзд для туристів, українцям не потрібно навіть проходити ізоляцію або робити тест на наявність китайського вірусу після прибуття.

Хорватія: в'їзд дозволено туристам, які нададуть негативні результати ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття. Якщо не зробити тест, то доведеться 14 днів провести на самоізоляції або обсервації. Можна проїхати транзитом протягом 12 годин, якщо приймаюча країна дасть свій дозвіл.



Єгипет: українці можуть в'їжджати вільно.

Турция: туристів приймають вільно, але за прибуттям перевіряють температуру і роблять тести, якщо є підозра на хворобу.

Мальдіви: вільний в'їзд при наявності броні в місцевому готелі.

ОАЕ: туристи з будь-яких країн, включаючи Україну, можуть вільно перетинати кордон, але потрібно надати владі міжнародну страховку, яка покриває лікування китайського вірусу.

Таїланд: в'їзд з туристичною метою заборонений. Країна приймає лише іноземців з дозволом на роботу, дипломатів та учнів місцевих вузів.

Туніс: кордони для українців відкриті, потрібно лише показати негативний ПЛР-тест, а потім провести від 7 до 14 днів в ізоляції.

Виїзд з України в Росію і країни СНД

Білорусь: в'їзд українцям дозволено, всім, крім вантажоперевізників, потрібно після прибуття пройти домашню самоізоляцію строком 14 днів.

Молдова: іноземцям в'їзд заборонений, крім членів сімей громадян цієї країни, володарів довгострокової візи або посвідки на проживання. Водіїв з вантажами пропускають лише транзитом. Пропускають для лікування, якщо є відповідний документ.

Росія: українців пропускають при наявності негативного ПЛР-тесту, при цьому результат повинен бути виданий англійською або російською мовами не раніше, ніж за три доби. Дозволяють пройти тестування в російських медустановах протягом трьох днів після приїзду.

Інші популярні країни

США: українець може в'їхати, якщо останні 14 днів не відвідував транзитом країни Шенгенської зони, Великобританію, Ірландію, Китай, Іран та Бразилії навіть транзитом. Це обмеження не поширюється на власників “грінкарти”.

Великобритания: українці можуть перетнути кордон тільки за британською візою, а після цього зобов'язані за два тижні провести в ізоляції.

Канада: заборонений в'їзд для всіх іноземців, крім батьків, дітей і подружжя канадських громадян, студентів, людей, що отримали дозвіл на імміграцію чи роботу. По приїзду всіх чекає 14-денна ізоляція.

Китай: в'їзд заборонено для всіх, крім дипломатів і власників візи типу "С".

Tripadvisor і інші сервіси, де можна перевірити правила для українців

Правила в'їзду і виїзду з України за кордон під час епідемії постійно змінюються, тому складно встежити за ситуацією. На щастя, цю задачу полегшують сервіси, які показують актуальні умови для країн. Розповімо про деякі з них.

Інтерактивна карта від МЗС України, вона ж Tripadvisor. Тут є інформація по всіх країнах світу, але сервіс не завжди встигає за змінами. Деякі українці скаржилися, що в описі не було категорій громадян, яким дозволено в'їзд. Варто звертати увагу на дати змін.

Timatic від Міжнародної асоціації повітряного транспорту або скорочено IATA – корисний сервіс, але тільки при авіаперельотах.

Reopen Europe від Єврокомісії допоможе спланувати поїздку в країни Європи як на автомобілі, так і іншим видом транспорту.

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