Все дуже серйозно

Рятувальники попередили, що 20 липня існують ризики нових повеней на Західній Україні

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що із-за сильних дощів може піднятися рівень води на малих водотоках і у верхів'ях річок Закарпатської області.

Крім того, можливе формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць.

Варто відзначити, що на річках басейнів Сяну, Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують підвищення рівнів води на 0,2 - 1 м.

У той же час синоптики попереджають, що в Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях та на території анексованого Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Як відомо, нещодавно західні області України пережили повінь, в результаті якої постраждали тисячі будинків в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Через стихію 3 людини загинули в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, озвучені суми, які отримають постраждалі в результаті повеней в Україні.

зокрема, з резервного фонду Державного бюджету тільки для Івано-Франківської області виділено 480 мільйонів гривень.

Так, сім'ї отримають 200 тисяч гривень за кожного загиблого члена сім'ї. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, дадуть по 300 тисяч. Сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, - по 50 тисяч і сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню, - 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечну аномалії, це відчують всі: точний прогноз.

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