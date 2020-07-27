Актор Олексій Горбунов вказав на головну цінність українців

За його словами, найцінніше в Україні - люди, про яких останнім часом почали забувати.

Такою думкою він поділився 2017 року в інтерв'ю з журналістами порталу Karabas.Live

"Люди – ось що найцінніше у нас в Україні. Останнім часом почали забувати про тих, хто проливав свою кров, хто пішов першим – на Майдан, на війну, на Донбас. Це кращі. Їм не треба було розповідати, що таке Батьківщина. Вона була у них в серці, а не на словах. Вони віддавали за неї життя, ні секунди не замислюючись", - заявив відомий артист.

Горбунов також заявив, що українці забувають про такі прості цінності, як совість і борг. Своїм найбільшим бажанням Горбунов називає посмішки на обличчях українців.

Раніше ми писали, що офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів розповів, як ставляться в Одесі до української мови

Штефан проводить відпустку на море в Одесі й часто спілкується з місцевими жителями українською мовою, про це він повідомив в Twitter.

У відповідь російськомовні українці починають говорити з ним українською мовою.

Він підкреслив, що коли говорять про “російську Одесу" вводять суспільство в оману, оскільки нічого подібного в реальності не відбувається.

“Три дні поспіль на море в Одесі спілкуюсь виключно українською. Персонал готелю, в магазинах, на базарі продавці відразу починають відповідати теж українською. Трохи соромлячись, але щиро. Так що хто горланити про російської Одесі, йдіть у … Спасибі Одеса і пишаюся! ” – написав він.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський поскаржився на "неякісних" українців.

Також Politeka писала, що поет Рибчинський запропонував "нишком" відновити ядерну зброю.