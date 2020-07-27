Актер Алексей Горбунов указал на главную ценность украинцев

По его словам, самое ценное в Украине - люди, о которых в последнее время начали забывать.

Таким мнением он поделился 2017 года в интервью с журналистами портала Karabas.Live

"Люди – вот что самое ценное у нас в Украине. Последнее время начали забывать о тех, кто проливал свою кровь, кто пошел первым – на Майдан, на войну, на Донбасс. Это лучшие. Им не надо было рассказывать, что такое Родина. Она была у них в сердце, а не на словах. Они отдавали за нее жизнь, ни секунды не задумываясь", - заявил известный артист.

Горбунов также заявил, что украинцы также забывают о таких простых ценностях, как совесть и долг. Своим самым большим желанием Горбунов называет улыбки на лицах украинцев.

Ранее мы писали, что офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал рассказал, как относятся в Одессе к украинскому языку

Штефан проводит отпуск на море в Одессе и часто общается с местными жителями на украинском языке, об этом он сообщил в Twitter.

В ответ русскоязычные украинцы начинают говорить с ним на украинском языке.

Он подчеркнул, что когда говорят о “русской Одессе” вводят общество в заблуждение, поскольку ничего подобного в реальности не происходит.

“Три дня подряд на море в Одессе общаюсь исключительно на украинском. Персонал отеля, в магазинах, на базаре продавцы сразу начинают отвечать тоже на украинском. Немного стесняясь, но искренне. Так что кто горланить о российской Одессе, идите в … Спасибо Одесса и горжусь! ” – написал он.

Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие.